A distribuição da vacina para os 167 municípios do estado foi iniciada às 10h, na UNICAT de Natal. Um novo lote está com previsão de chegada para às 15h desta terça-feira (8). Desta vez, o imunizante da Pfizer será destinado às gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente, de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde.