Mossoró aplica quase 5 mil doses de vacinas contra a Covid-19 no final de semana

A Prefeitura de Mossoró contabilizou um total de 4.919 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas neste final de semana, sendo 4.803 D1 e 116 D2.

O sábado (5) e o domingo (6) foram destinados à vacinação de profissionais de educação que atuam no ensino fundamental e também do público geral com 55 anos ou mais de idade.

A vacinação aconteceu no ginásio do Sesi (no sábado) e em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante os dois dias.

O dia mais movimentado foi este domingo, quando foi iniciada a vacinação do público geral com 55 anos+. De acordo com a secretaria de saúde de Mossoró, foram 3.505 doses aplicadas no dia.

Ao todo, 118.989 doses das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca já foram aplicadas no município desde o início da vacinação.

Os dados já foram contabilizados no RN Mais Vacina.