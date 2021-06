Trabalhadores da educação do ensino médio seguem sendo vacinados no ginásio do SESI

Os trabalhadores da Educação que atuam no ensino médio são o novo grupo contemplado pela campanha de vacinação contra a Covid-19 em Mossoró. Estes profissionais poderão tomar a primeira dose da vacina nesta segunda-feira, 07 de junho até as 16h00 no Ginásio do Sesi.

A informação foi confirmada pelo Prefeito Allyson Bezerra que comemora a ampliação da vacinação para os trabalhadores da educação.

“Está aberta a partir de agora a vacinação para os profissionais da educação do ensino médio do SESI. Já pode chamar os colegas da sua escola para receber a dose da esperança” afirma o Prefeito.

Podem tomar a primeira dose da vacina, desde os professores até os membros da direção, coordenação, supervisão escolar, vigilantes, ASG’s. Portanto, todos os servidores lotados nas referidas unidades e que atuam no ensino médio. O Ginásio do SESI funciona de segunda a sábado das 08h00 às 16h00.