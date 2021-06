População poderá participar de audiência de prestação de contas da saúde de Mossoró

A audiência na Câmara Municipal de Mossoró acontecerá na quinta-feira (10), às 9h. Esta será realizada de forma remota, via Zoom, e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró (Canal 23.2 TCM) e pelo site da Câmara: www.mossoro.rn.leg.br . A população poderá participar da audiência através do chat do canal do Youtube da TV Câmara Mossoró. Para acessar o canal, basta entrar no site da Câmara e clicar na transmissão.