Grossos vacina trabalhadores da educação e pessoas com comorbidades contra covid19

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, e com o envio de nova remessa de vacinas por parte do Governo do RN, a Prefeitura Municipal de Grossos, através da secretaria de Saúde, realizou na tarde desta segunda-feira (07), na Escola Sagrado Coração de Jesus, a vacinação para aplicação da primeira dose contra Covid19 em trabalhadores da educação incluindo supervisores, ASGs, vigilantes e professores que atuam no ensino fundamental I e II. Os profissionais que atuam em creche e pré-escola já foram imunizados.

Além dos trabalhadores da educação, o município continua a vacinação de pessoas com comorbidades de 18 anos acima.

Segundo dados da coordenação de vacinas do município, 113 foram contempladas com a primeira dose do imunizante Astrazeneca, e que devem retornar a uma Unidade de Saúde num prazo de três meses para completar o plano de Imunização contra o vírus.

O professor de Matemática da Escola Sagrado Coração de Jesus, Daniel Syllas foi um dos contemplados com a dose do imunizante e fala da emoção que sentiu ao ser vacinado “São múltiplas emoções, além da alegria, é também a sensação de indignação, de conquista, é a de lutas do serviço público, que ao invés de ser criticado, é muito melhor que seja fiscalizado afim de melhorar, é uma altitude mais justa com o nosso país e o povo” disse o professor da rede municipal de ensino.

Já o professor de Química Lucas Franklin, comemorou a oportunidade de ser vacinado “É um ato de esperança, é um ato de resistência a diversos ataques que a nossa classe sofreu, mas graças a Deus conseguimos e estamos aqui esperançosos, e isso é sinal de vitória, viva a ciência viva o sus” enfatizou Lucas Franklin.

A vacinação para trabalhadores da educação do ensino fundamental I e II continua acontecendo na Unidade básica de saúde Ana Maria Gonçalves, no centro da cidade, que estará aberta das 08h às 11h para vacinar o grupo prioritário estabelecido nesta fase do Plano de Nacional de Imunização, de acordo com a disponibilidade de doses.