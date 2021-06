A Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou a chegada de mais 59.250 doses de vacinas da AstraZeneca/Oxford.

Segundo ela, a previsão é que a nova remessa desembarque em um voo, no aeroporto de Natal, na madrugada desta quarta (9) para quinta-feira (10).

A chegada da nova remessa, vai permitir o avanço na vacinação em todos os 167 municípios do Estado. Mossoró, cidade onde a vacinação está mais avançada, imuniza atualmente o público geral a partir dos 55 anos, além de profissionais de educação do ensino médio.

Nesta terça-feira (8), por volta das 15, o RN também recebeu 43.290 doses do imunizante da Pfizer. Estas são destinadas às gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente.