Obras do Hospital da Mulher passarão por vistoria nesta quinta, 10

Unidade que será referência em saúde materno-infantil para todo o Rio Grande do Norte, o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia será vistoriado pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (10), às 10h.

A inspeção faz parte da agenda que o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro, cumprirá até a sexta-feira (11), em Mossoró e Afonso Bezerra.

A agenda contará com vistorias a obras e ações nas áreas da Saúde, Educação e Agricultura Familiar que somam R$ 109 milhões em investimentos estaduais viabilizados pelo Governo Cidadão junto ao Banco Mundial.

Somente o Hospital da Mulher, em Mossoró, está recebendo R$ 104 milhões para construção e compra de equipamentos. A unidade de 163 leitos atenderá mais de 60 municípios e 20 mil pacientes anuais.

Às 16h30, o segundo local a receber vistoria será a Escola Estadual Gilberto Rola, onde o Governo do Estado investiu R$ 3,9 milhões em reformas e aquisição de equipamentos, beneficiando mais de mil alunos. Uma novidade desta escola que fica na zona rural serão os condicionadores de ar, que já estão instalados.

Na sexta-feira (11), às 10h, o secretário Mineiro visitará a Fábrica de Polpa da Cooperxique, na Comunidade Mulungu, onde 11 famílias receberam R$ 592 mil para o seu trabalho de beneficiamento de polpa de frutas.

A agenda será finalizada às 15h em Afonso Bezerra, já na região Assu/Central, com uma ida à Cooperativa de Afonso Bezerra onde o investimento de R$ 674 mil do Governo do Estado melhorou a vida de 40 famílias que atuam no beneficiamento de leite.

Todas as obras e ações estão sendo implementadas pelo Governo do RN e viabilizadas pelo Projeto de Desenvolvimento Sustentável do RN – Governo Cidadão, por meio do acordo de empréstimo com o Banco Mundial.