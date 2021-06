Fiscalização de protocolos de segurança e toque de recolher é intensificada em Mossoró

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, por meio da Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito, intensificaram as fiscalizações em estabelecimentos comerciais. A medida faz parte do plano de combate à pandemia do coronavírus.

O Rio Grande do Norte segue com toque de recolher das 22h às 5h. Desta forma, em cumprimento ao decreto estadual, os profissionais da segurança realizam um trabalho de orientação nos estabelecimentos que estão descumprindo as medidas em vigência.

“A conscientização de que estamos passando por um momento crítico e que precisamos conter a doença é fundamental para frear o avanço do vírus. É um momento bastante complicado, as unidades de saúde estão superlotadas, sem leitos disponíveis e muita gente na fila aguardando uma vaga na UTI”, relatou Cledinilson Morais, secretário de segurança.

O titular da pasta enfatiza que as fiscalizações estão sendo intensificadas em todo o município.

“Estamos realizando as fiscalizações para a efetivação do cumprimento do decreto estadual. O toque de recolher está em vigor no estado, vamos seguir as recomendações sanitárias para conter o avanço da doença”, destacou Cledinilson.

As fiscalizações acontecem durante todos os dias da semana, através do patrulhamento da Guarda Municipal, agentes de trânsito e Vigilância em Saúde.

Os estabelecimentos devem seguir os protocolos de biossegurança, como distanciamento social, uso de álcool em gel e máscara.