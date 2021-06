Prefeitura de Mossoró recebeu 2 respiradores, 20,8 mil máscaras e 1,2 tonelada de alimentos

As máscaras e os respiradores foram doados pela Organização Não Governamental União BR e 1 tonelada e 200 quilos de alimentos foram doados pelos servidores da UERN, começaram a serem vacinados nesta sexta-feira, 11, contra a covid19. Os alimentos serão destinados para famílias carentes através do CRAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Mossoró recebeu nesta sexta-feira, dia 11, doações significativas para reforçar o combate a pandemia da covid19 em Mossoró-RN. No início da manhã, recebeu dois respiradores pulmonares e 20.800 máscaras da Organização Não Governamental União BR.

Já à tarde, os servidores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, doaram 1 tonelada e 200 quilos de alimentos, dentro da Campanha Vacina Solidária. Nesta sexta-feira, os servidores da UERN receberam a primeira dose da vacina contra a covid19.

Todo e qualquer cidadão que chegar a vez de se vacinar, pode doar alimentos dentro da Campanha Vacina Solidária. Os alimentos são entregues para famílias carentes através dos Cras, que é da Secretaria de Assistência Social, que tem a frente Janaina Holanda.

A secretária Morgana Dantas, da Saúde, disse que os professores da UERN assim que ficaram sabendo quando seriam vacinados, já iniciaram a arrecadação. Em menos de 48 horas, conseguiram arrecadar 1,2 tonelada de alimentos em gratidão pela vacina.

A reitora Fátima Raquel e o prefeito Allyson Bezerra, e suas respectivas assessorias, acompanharam a entrega no Ginásio do Sesi. Ao lado da reitora eleita e nomeada, a professora Cecília Maia, a reitora Fátima Raquel tomou a primeira dose contra a covid19.





“Para nós é uma felicidade ver o quanto nossa comunidade está interessada em contribuir, tem se importado com esse contexto da pandemia, buscando ajudar nossa cidade. Em menos de 48 horas conseguimos arrecadar mais de uma tonelada de alimentos que eu tenho certeza que vai fazer a felicidade de muitos lares dentro da nossa cidade”, destacou reitora em exercício da UERN, Fátima Raquel Morais.

Em um momento de pandemia, a UERN demonstra o papel social da universidade para ajudar a comunidade ao mesmo tempo em que os trabalhadores do Ensino Superior recebem a imunização contra a Covid-19 iniciada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“A universidade cumprindo também com o seu papel por ser uma socialmente referenciada e também aproveitando a oportunidade para ressaltar a grande conquista que hoje termos também o quadro de professores da nossa universidade e trabalhadores dela, sendo vacinados. Para nós é um grande momento”, disse Allan Solano, que é professor da Faculdade de Educação da UERN.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra recebeu as doações da UERN para campanha Vacina Solidária no Ginásio do SESI. “A campanha Mossoró Vacina teve esse cuidado de trabalhar também a assistência social, o apoio as pessoas que estão nesse momento de vulnerabilidade social. A campanha Vacina Solidária teve uma adesão incrível da sociedade, já tinham sido doadas 3,5 toneladas de alimentos e agora com a UERN doando uma tonelada e 200 quilos de alimentos. A gente parabeniza e agradece a UERN, a todos os servidores por este ato importante de solidariedade de apoio a quem está mais necessitando. É a UERN cumprindo com seu dever e compromisso social de ajudar as pessoas. A gente parabeniza, agradece e é muito grato”, ressaltou o prefeito.

Com a doação da UERN, a campanha Vacina Solidária já arrecadou mais quatro toneladas e meia de alimentos para população em vulnerabilidade social do município. “Os servidores da Uern estão recebendo hoje uma dose de esperança, que é a vacina contra a Covid-19, mas estão levando esperança para quem mais precisa agora, para quem está precisando de alimento em sua mesa. Então é uma esperança levando esperança a outros. Os representantes da UERN estão de parabéns em vim agora contribuir com a Vacina Solidária, ajudando essas pessoas em um momento tão difícil”, enfatizou a secretária de Saúde Morgana Dantas.





Alimentos são distribuídos para famílias em vulnerabilidade social acompanhadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude

Vacinação

A vacinação dos profissionais da educação que atuam nas instituições de Ensino Superior e demais grupos prioritários segue no final de semana em dez Unidades Básicas de Saúde da cidade no sábado (12) e no domingo (13). Já no Ginásio do Sesi a vacinação é de segunda a sábado. Neste sábado, a Prefeitura de Mossoró começa a vacinar pessoas da população geral com 54 anos ou mais sem comorbidades nas dez UBSs e no Ginásio do Sesi.

“Um dia histórico da vacinação na nossa cidade de Mossoró. Primeira cidade a abrir a vacinação para os profissionais de educação e é a primeira cidade do estado do Rio Grande do Norte a concluir. Agora concluindo com os profissionais de educação de nível Superior. Todas as universidades públicas e privadas de Mossoró estão tendo a oportunidade de se vacinar nesse dia histórico para educação, para ciência e para o SUS”, afirmou o prefeito Allyson Bezerra.

Pontos de vacinação abertos no fim de semana (12 e 13/06)

UBS Vereador Durval Costa (Walfredo Gurgel)

UBS Raimundo Renê Dantas (Boa Vista)

UBS Dr. Joaquim Saldanha (Estrada da Raiz)

UBS Dr. Cid Salém Duarte (Abolição 4)

UBS Dr. Sueldo Câmara (Aeroporto 2 - Quixabeirinha)

UBS Francisco Pereira de Azevedo (Liberdade 1)

UBS Agnaldo Pereira (Vingt Rosado)

UBS Dr. José Fernandes de Melo (Lagoa do Mato)

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia (Abolição 2)

UBS Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui (Centro)

Ginásio do SESI (Doze Anos) obs: somente no sábado.