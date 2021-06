Prefeito anuncia vacinação para quem têm 53 anos + contra a covid19 em Mossoró

Quem está nesta faixa etária de idade deve procurar neste sábado e domingo os abertos 10 postos de saúde (veja lista na matéria) espalhados na cidade e os grupos prioritários e os servidores da educação estão ministradas as vacinas no Ginásio do Sesi Clube. O prefeito Allyson Bezerra e a Secretária Morgana Dantas destacam que, dos grupos prioritários, quem deixou de tomar a vacina por qualquer motivo, pode procurar o SESI para tomar a primeira dose, e ressaltam que quem tomou a primeira e já está em tempo de tomar a segunda dose tanto da CoronaVac como da AstraZeneca também deve procurar o Ginásio do Sesi