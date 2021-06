Vacinação em Mossoró alcança quase 5 mil pessoas no final de semana

Ao todo, foram aplicadas 4.667 doses de vacinas contra a Covid-19 no sábado (12) e domingo (13), de acordo com dados da Secretaria de Saúde. Além dos grupos prioritários, a cidade já está imunizando pessoas a partir dos 50 anos, que fazem parte do público geral. Durante esta semana, todos os grupos já contemplados pela vacinação contra a Covid-19 seguem aptos a receber a dose do imunizante.