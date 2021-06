Allyson e o Secretário do Desenvolvimento Regional discutem instalação do Polo Cloroquímico em Mossoró

A instalação do Polo Cloroquímico em Mossoró-RN, anunciado no dia 9 de junho, começa a tomar forma. A Prefeitura Municipal de Mossoró inicia a semana já com suas atenções voltadas para dar celeridade a este pleito.

O assessor do Ministério do Desenvolvimento Regional, Aldo Dantas, está na cidade nesta segunda-feira (14), para uma reunião com o Prefeito Allyson Bezerra, para dar andamento ao processo de implantação do polo.

“E uma satisfação estar aqui em Mossoró, a nossa ideia é bater um papo, conversar e ver a possibilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, de Contribuir para prospecção de estudos e de viabilidade técnica e econômica para instalação desse polo que seguramente trará desenvolvimento para Mossoró, para o Rio Grande do Norte e para o Brasil”, disse.

Aldo Dantas destacou que um dos objetivos da reunião é dar celeridade a alguns trâmites burocráticos para facilitar a implantação deste importante polo na cidade de Mossoró.

“Sabemos da dificuldade em relação à burocracia, mas temos que tocá-la, então esta reunião presencial com o Prefeito é no sentido de ter uma pessoa lá no ministério, que consiga tocar as questões e levar a cabo tudo que for decidido daqui pra frente” disse o secretário.

O secretário do desenvolvimento econômico, trabalho e turismo, Franklin Figueira, afirma que a reunião será importante para dar mais um passo em direção a este importante projeto para Mossoró.

“A gente já sente que por parte do Governo Federal há uma atenção a Mossoró, o fato de você ter essa presteza, essa prontidão do Ministério do Desenvolvimento Regional, em colocar aqui o Aldo Dantas conosco, já na manhã desta segunda-feira, já é um bom indício de que as coisas vão andar na rapidez e na seriedade necessárias a um empreendimento de tão grande ponta e que é estratégico não apenas para Mossoró e Rio Grande do Norte, mas é estratégico para o país inteiro”, diz Franklin.

De acordo com o secretário Franklin, o município está estabelecendo os canais com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai muito na montagem da estrutura para que funcione tanto a parte do compromisso da Prefeitura Municipal de Mossoró, quanto a própria estruturação que advém da empresa, para que, de fato, o empreendimento seja coroado e esse se encontre, sim, como a realidade do povo mossoroense.

Sobre a instalação do Polo Cloroquímico, parte da imprensa noticiou no fim de semana que o Polo não ficará em Mossoró, e sim em Guamaré. Segundo Franklin, essa informação não é verdadeira.

“Infelizmente existe esse tipo de comentário, tipo de situação, tem a torcida do contra, tem a torcida dos que infelizmente, ou felizmente, não estão conduzindo os destinos da cidade, o prefeito Alisson Bezerra é um homem muito sério, muito compromissado, muito ágil e muito trabalhador. Eu, particularmente, asseguro ao povo de Mossoró que o polo cloroquímico vai ser sediado em Mossoró com duas grandes unidades fabris de PVC e Sodacloro e mais uma usina de geração de energia solar com capacidade para trezentos e cinquenta megawatts. Isso aí eu asseguro e a demonstração disso, que já hoje cedo por iniciativa do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, nós já temos aqui um técnico para começar a estabelecer os cronogramas e ações e a integração desses poderes, para que se transforme em realidade”, afirma Franklin.

Serão investidos R$ 12 bilhões na instalação do polo cloroquímico, gerando 2,5 mil empregos diretos e cerca de 7,5 mil indiretos, logo a partir do início de 2022, para Mossoró e todo o estado do Rio Grande do Norte.