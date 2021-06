Prazo final para adesão ao PPI se encerra nesta quarta-feira, 16

O prazo final para a adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) da Prefeitura de Mossoró se encerra nesta quarta-feira (16). O titular da Secretaria da Fazenda, Ivo Franklin, alerta aos contribuintes mossorroenses para se anteciparem e garantir a adesão para serem beneficiados com o desconto de até 90% nos juros e no parcelamento em até 60 vezes.

“Dessa vez não haverá mais possibilidade de prorrogar o prazo para adesão ao PPI. Essa oportunidade segue até a próxima quarta-feira, dia 16, e garante ao contribuinte do município uma facilidade maior para regularizar as dívidas dos tributos municipais”, alertou Ivo Franklin, titular da Secretaria da Fazenda.

Para aderir ao PPI, o contribuinte pode acessar o site da Prefeitura de Mossoró (www.prefeiturademossoró.com.br), clicar na aba portal do contribuinte, e fazer a adesão de forma remota, segura e automática. Entretanto, o mesmo procedimento pode ser feito de forma presencial na sede da Secretaria Municipal da Fazenda, no cruzamento da Avenida Alberto Maranhão com Rua Augusto Severo das 07h as 16h.

“É possível realizar a adesão ao PPI em qualquer uma das situações, seja online, no modo remoto, ou presencial, se dirigindo aqui na secretaria. Decidimos manter a segunda opção por entender que nem todo mundo tem facilidade para acessar os meios eletrônicos. O importante é que quem esteja com as contas irregulares, faça a adesão e seja beneficiado com as facilidades”, concluiu o secretário municipal da Fazenda.