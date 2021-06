Sancionada lei que amplia videomonitoramento para ajudar segurança de Mossoró

De autoria do vereador Cabo Tony Fernandes, a iniciativa permite uma parceria público-privada para auxiliar na prevenção de crimes, investigação policial e contribuir na redução dos índices de violência em Mossoró. Com a nova lei, comerciantes, empresários e demais cidadãos poderão compartilhar circuito de câmeras privadas com captação de imagens em áreas públicas, de forma interligada com as centrais de emergência da Guarda Civil e Polícia Militar.