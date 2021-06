“Vamos vacinar a partir de 18 anos até o mês de setembro”, diz Fátima Bezerra

Assim como já havia acontecido em outros estados, na noite desta segunda-feira (14), a governadora do Rio Grande do Norte anunciou que até o mês de setembro de 2021, todos os potiguares com mais de 18 anos serão vacinados contra a Covid-19.

O anúncio, feito por meio das redes sociais de Fátima Bezerra, causou grande euforia. O adiantamento do calendário de vacinação traz esperança de volta a uma possível normalidade, com redução de casos, internações e óbitos provocados pela doença.

O social media Jefferson Diego, de 31 anos, que aguarda ansiosamente a sua vez de tomar a vacina, disse que a notícia trouxe um sentimento de esperança.

“Felicidade, né? A vacina não traz só um pouco de esperança pra mim, mas para todos. Nos faz acreditar que podemos voltar mais próximo do antigo normal”.

Letícia Dias, de 22 anos, disse que ficou extremamente feliz, porque, por não se enquadrar em nenhum grupo prioritário, não esperava ser vacinada tão cedo

“Fiquei extremamente feliz, já que devido a situação do país estar bem mais caótica devido à covid, a esperança era bem baixa em relação à vacinação para os maiores de 18 anos. Mas, graças a Deus, o governo do RN está bem avançado com a aplicação das vacinas e saber que só faltam mais dois meses e meio, teoricamente, me deixa bem mais esperançosa e feliz”, disse a estudante.

Ainda de acordo com Fátima Bezerra, a estimativa da Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sesap) foi calculada com base na quantidade e frequência com que os lotes de vacina são enviados pelo Ministério da Saúde.

Sobre isso, a publicitária Leiziane Talynne disse que está animada com a notícia, mas um pouco cautelosa por saber que o calendário depende do MS.

“Estou animada, porém sem criar muita expectativa. Afinal o Bolsonaro ainda está na presidência e como ele é imprevisível, ele pode fazer de tudo para atrasar a entrega das vacinas”, ressaltou.

A governadora do RN, no entanto, afirmou que seguirá trabalhando para que a meta seja cumprida. “É o que tenho dito: não sossegarei até ver toda a população potiguar imunizada. Viva o SUS! Viva a Ciência! #AceleraVacina”, disse Fátima.