Programação do MCJ Virtual 2021 é retomada nesta quinta-feira,17

A programação do Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual é segue nesta quinta-feira (13). Os Polos Cidadela e Cultura Popular, recebem os artistas da terra que farão suas apresentações e tudo será transmitido pelo canal oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube.

A tradição junina será mantida, mas preservando vidas durante o MCJ totalmente on-line para curtir com segurança em casa.

Nessa quinta, a festa começa no Polo Cidadela direto do Teatro Lauro Monte Filho, onde se apresenta a banda Akarajazz abrindo os shows.

Já no Polo Cultura Popular (estúdios da TCM) se apresentam Renatinho de Upanema e Quadrilha Alegria Matutinha. A programação segue com Ragganorte, Forró do Buchinho e Quadrilha Boneca de Pano, Cacá Mendonça, Nordeste Sangrento e Quadrilha Amor Nordestino, Farra de Casal, Trio Rodrigo e Forró Pé de Serra com a Quadrilha Sonho do Sertão, além do show da cantora Mossoroense Kely Lira.

Os shows serão transmitidos a partir das 20h15 pelo canal oficial da Prefeitura https://www.youtube.com/prefeiturademossorooficial.