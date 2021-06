Mossoró Rural: programa vai beneficiar cerca de 1.100 produtores rurais

A Prefeitura de Mossoró firmou nesta quinta-feira (17), termo de cooperação técnica com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para implementação do programa Mossoró Rural, que visa ofertar assistência técnica aos produtores rurais de Mossoró.

O documento foi assinado no Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência, pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra; o diretor superintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo, e o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Faviano Moreira.

O programa Mossoró Rural estima contemplar aproximadamente 1.100 produtores rurais do município. O investimento é de mais de R$ 1 milhão de reais, de recursos da Prefeitura de Mossoró e do Sebrae.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, destaca que o programa é um marco na área da produção rural e apoio ao homem do campo.

"Temos um compromisso com o homem do campo mossoroense e através desse programa vamos ofertar assistência técnica, capacitação, oportunidade que é o que esses trabalhadores precisam. Toda a zona rural de Mossoró será contemplada com esse programa, assim como vem sendo feito desde o início da gestão com demais projetos desenvolvidos", afirmou Allyson.

Para o diretor superintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo, a assinatura do termo é "um grande projeto no setor de agronegócio de Mossoró, envolvendo todas as cadeias produtivas, muito voltado para a inovação, sustentabilidade, tecnologia, mercado".

"É uma proposta que começa dia 1º de julho, temos uns ajustes técnicos a fazer e vai até 30 de julho de 2022 e esperamos renovar novamente", finalizou Melo.