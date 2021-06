RN recebe 62.810 doses de vacinas; imunizantes da Coranavac e Pfizer chegam em Mossoró ainda hoje (18)

O Governo do Rio Grande do Norte envia hoje (18), às 15h, um novo lote de vacinas contra a covid-19 aos 167 municípios do estado.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que recebeu, no fim da manhã, um carregamento com 62.810 imunizantes, sendo 38.610 da Pfizer e 24.200 da Coronavac/Butantan, que será distribuído imediatamente para garantir a vacinação dos potiguares.

O Governo do Estado, por meio da Sesap e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), montou uma força-tarefa para entregar a vacina aos municípios ainda nesta sexta-feira e garantir a continuidade da vacinação.

A operação contará com policiais e bombeiros militares e também com o helicóptero da Sesed, o Potiguar 01, que vai agilizar a entrega no Oeste e Alto Oeste, aos municípios de Pau dos Ferros e Mossoró.