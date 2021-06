Taxa de ocupação de leitos de UTI no RN é de 76,4% nesta segunda-feira (21)

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por pacientes acometidos pela covid-19 no Rio Grande do Norte, segue em queda e registra nesta segunda-feira (21), uma ocupação de 76,4%, menor índice registrado desde fevereiro deste ano.

A última vez em que a taxa média ficou abaixo dos 80% foi no dia 17 de fevereiro, cuja ocupação estava em 77,64%. A partir de março, a situação começou a se agravar, com um aumento na taxa de ocupação se mantendo sempre acima de 90%.



Por região, a situação mais confortável é a da região Metropolitana, que está com 72,3%, já a que mais preocupa é da do Oeste, que registra 86,9%. Na região do Seridó, a média é de 75,0%.



Outro dado que também vem registrando queda nas últimas semanas, é a fila de espera por leitos de UTI. Em todo o estado, até as 13:35h, haviam 3 pacientes com perfil para leitos crítico e 96 leitos disponíveis. Já a região Oeste, não tem nenhum paciente na fila por um leito de UTI e 14 leitos disponíveis de acordo com a última atualização do Regula RN.

Com informações do Regula RN