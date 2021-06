Prefeito Raimundo Pezão inaugura Caps I para atender Umarizal e região

Inauguração aconteceu sexta-feira da semana passada, com a presença dos vereadores do município, prefeito e secretários da cidade de Viçosa e Riacho da Cruz; “A inauguração desse serviço representa um marco no enfrentamento às doenças de cunho mental, tanto no tratamento em si, quanto na quebra de diversos tabus que permeiam o imaginário popular", disse Raimundo Pezão