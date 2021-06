Mossoró passa a contar com rede própria para armazenamento de vacinas. De acordo com a secretaria de saúde, Morgana Dantas, com a chegada das câmeras Mossoró ganha autonomia para manter os estoques nas condições adequadas. "Estamos muito felizes com esta conquista que nos dá condições para armazenar, manter sob condições adequadas as doses que estamos recebendo de diversas vacinas, não só da Covid-19. Mas em relação a esta última, são vacinas que precisam de muito controle de temperatura e acompanhamento e estas câmaras são as mais indicadas para a conservação", disse Morgana