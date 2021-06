Secretaria bloqueia parte da Felipe Camarão para concluir manutenção na rede de drenagem

A partir desta terça-feira (22), a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESEM), realiza intervenção na Avenida Felipe Camarão com Avenida Rio Branco. A ação tem como objetivo acelerar o serviço de manutenção na rede de drenagem.

O trabalho está sendo realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. A rede de esgoto apresentou fissuras e parte da galeria estava comprometida. O serviço prevê a reconstrução da estrutura de concreto que sustenta o asfalto.

“As tampas da galeria estavam apresentando fissuras, algumas até já haviam quebrado. Estamos fazendo a recuperação das tampas e desobstrução da galeria. É um serviço emergencial, nossa equipe está trabalhando para resolver esse problema o mais rápido possível”, relatou Karitcha Firmino, diretora de unidade da engenharia.

O diretor executivo de mobilidade, Luís Correia, explica que é fundamental redobrar a atenção ao trafegar pela região.

“A participação da população neste momento é de suma importância. É preciso cautela, redução de velocidade, atenção máxima. A via tem fluxo intenso, esses cuidados são primordiais para evitar acidentes na região”, disse.

“Muita paciência e compreensão. O serviço que está sendo executado é voltado para a sociedade. A infraestrutura está trabalhando para melhorar a eficiência da rede de drenagem, nesse sentido temos que colaborar”, explica Luís Correia.

A via está totalmente sinalizada com cones e placas de sinalização. Agentes de trânsito também estão mobilizados para orientar os condutores que trafegam pela região. A previsão para a finalização do serviço é de trinta dias.

“A obra está prevista para terminar em trinta dias. Durante esse período é essencial buscar rotas alternativas, uma vez que a mobilidade na região estará reduzida. Teremos a presença dos agentes de trânsito e a via está totalmente sinalizada. De acordo com o avanço das obras vamos realizar mudanças nas sinalizações, então é preciso bastante atenção”, acrescentou Luís Correia.