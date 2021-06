Zona Azul vai desafogar o trânsito no Centro de Mossoró, afirma Genilson Alves

Durante a sessão remota da Câmara, nesta terça-feira (22), o vereador falou sobre avanço do projeto, que vem sendo construído pela gestão municipal, com a participação popular. A proposta tem como objetivo maior desafogar o trânsito no centro comercial da cidade, facilitando o estacionamento dos veículos para aquelas pessoas que às vezes deixam de comprar porque não tem um espaço para deixar seu carro ou sua moto.