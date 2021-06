16.400 famílias de Mossoró são beneficiadas com modernização de rede elétrica

A Cosern concluiu a construção de dois novos quilômetros de rede elétrica e a substituição de cinco quilômetros de cabos antigos por outros mais modernos, seguros e de melhor convivência com árvores, no Alto de São Manoel, Alto das Brisas, Rincão, Vingt Rosado, Presidente Costa e Silva, Inocoop, Bom Jesus e Sumaré, beneficiando, ainda, as unidades de saúde dessas localidades.