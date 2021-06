Mossoró é o primeiro município do Brasil a aderir ao programa Mês Primeira Infância

O prefeito Allyson Bezerra assinou nesta quarta-feira (23), em Brasília, o Termo de Compromisso para Adesão ao programa Mês Primeira Infância, do Ministério da Cidadania. Mossoró é o primeiro município do Brasil a formalizar adesão as atividades programa.

A assinatura do Termo foi feita em reunião com a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira. Também participaram da reunião a deputada federal potiguar Carla Dickson (PROS) e ainda os secretários municipais de Projetos e Programas de Governo, Brenno Queiroga, da Comunicação Social, Bruno Martins e do Planejamento, Frank Felisardo.

"É nosso compromisso como gestor, através dessa iniciativa e outras que já são desenvolvidas pela Secretaria de Densenvolvimento Social e Juventude, a implementação de políticas públicas para proteção e desenvolvimento da primeira infância no nosso município", afirmou Allyson.

O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância (SNAPI), lançou a iniciativa o Mês da Primeira Infância, que será comemorado pela primeira vez em agosto de 2021. O mês de agosto foi escolhido pelo dia 24.08, em que se comemora o Dia da Infância, criado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A primeira infância representa a faixa etária de crianças de zero a seis anos de idade. É nesta fase que os pequenos recebem os principais estímulos motores, emocionais e intelectuais, e, quanto melhores e mais qualificados forem essas experiências nos primeiros anos de vida, melhor será o desenvolvimento do indivíduo na vida adulta.