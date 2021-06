Prefeitura e Senac abrem 73 vagas para cursos profissionalizantes; veja requisitos necessários

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ), através do Geração de Oportunidades, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), abriu nesta quarta-feira, 23, inscrições para quatro cursos, que começam a partir do dia 05 de julho.

As inscrições devem ser realizadas no setor de Geração de Oportunidades, no Centro Administrativo Alcides Belo, no bairro Aeroporto, das 08h às 15 horas. São ao todo 73 vagas disponíveis.

Estão sendo ofertados os cursos de Design de sobrancelhas, corte masculino, técnicas avançadas em word e excel e estratégias em vendas. Todos eles têm carga horária de 40 horas e exige como documentação a ficha completa, RG, CPF, comprovante de escolaridade e residência.

O curso de design de sobrancelhas será voltado para jovens com idade mínima de 16 anos, com ensino fundamental incompleto e será realizado de 05 a 16 de julho no Laboratório Enfermagem do SENAC, das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira. A instrutora será Márcia Lopes. São 16 vagas reservadas.

O curso de corte masculino, também com 16 vagas, exige idade mínima de 18 anos e é para jovens com o ensino médio incompleto. As aulas vão ocorrer também de 05 a 16 do próximo mês no Salão Pedagógico do SENAC das 13:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira. A instrutora Juliana Leslye.

Com idade mínima de 16 anos e ensino médio incompleto, o curso Técnicas Avançadas em word e excel terá 16 vagas e será realizado do dia 05 de julho a 06 de agosto, de terça a quinta-feira com a instrução de José Cavalcante.

Já o curso de Estratégias em Venda terá 25 vagas e será realizado de 06 a 21 de julho das 07:30 às 11:30 de terça à sexta-feira. A instrutora será Dulcilene Amorim. A idade mínima é de 18 anos e o inscrito deve ter ensino médio incompleto.

“O SENAC é um importante parceiro. Estamos oferecendo vagas para cursos que abrem um leque de oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Uma grande oportunidade para nossa juventude”, falou a Secretária de Desenvolvimento Social e Juventude, Janaína Holanda.