Vacinas da Janssen serão destinadas à população geral e pessoas em situação de rua, em Mossoró

O coordenador de imunizações da secretaria de saúde pública de Mossoró, Etevaldo de Lima, informou que o município recebe hoje (25) as primeiras doses de vacinas da Jassen.

O imunizante contra a covid-19, é aplicado em dose única, o que agiliza o processo de imunização da população.

Ao todo, segundo Etevaldo, serão recebidas 2.010 doses. Estas serão destinadas à vacinação da população geral por faixa etária e para a população em situação de rua.

Também serão recebidas doses das vacinas da Astrazeneca, Coronavac e Pfizer. Ao todo, chegam ao município nesta sexta um total de 10.510 doses de vacinas, sendo 9.290 para a D1, e 1.220, exclusivamente, para a D2 (esta última da Astrazeneca).





VACINAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

Ainda na manhã de hoje (25) o Prefeito Allyson Bezerra anunciou, por meio de uma rede social, que a secretaria de saúde baixou a faixa etária para a vacinação da população geral.

Já nesta sexta começam a ser vacinadas as pessoas do público geral que têm 46 anos ou mais de idade. Estes devem procurar o Ginásio do Sesi para receber o imunizante.



Também seguem sendo vacinados os profissionais de educação, trabalhadores de transporte coletivo, população em privação de liberdade e pessoas em situação de rua





VACINAS, DOSES E PÚBLICO DESTINADO

Pfizer - 5.310 (educação, transporte coletivo e privação de liberdade)

Coronavac - 1.970 (população geral e transporte coletivo)

Janssen - 2.010 (população geral e morador de rua)

Astrazêneca - 1.220 (somente para a D2)