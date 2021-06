CPI da Covid ouve os irmãos Miranda sobre denúncia na compra da vacina Covaxin

Respondendo a um questionamento do relator Renan Calheiros (MDB-AL), Luis RicardoMiranda contou que as empresas Precisa Medicamentos e Global Gestão em Saúde, têm má reputação entre técnicos especializados em saúde.

A CPI da Covid entra para a oitava semana de depoimentos e ouve nesta sexta-feira (25) o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e o servidor do Ministério da Saúde e irmão do parlamentar, Luis Ricardo Fernandes Miranda.

Eles são responsáveis por apontarem possíveis irregularidades do governo federal na compra da vacina indiana Covaxin. O Palácio do Planalto nega qualquer problema na compra do imunizante.

Em pronunciamento na quarta-feira (23), Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, atacou o deputado e anunciou processo administrativo disciplinar contra o servidor.

Respondendo a um questionamento do relator Renan Calheiros (MDB-AL), Luis RicardoMiranda contou que as empresas Precisa Medicamentos e Global Gestão em Saúde, têm má reputação entre técnicos especializados em saúde.

O servidor do Ministério da Saúde ressaltou ainda que já prestou depoimento à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal sobre o assunto.

Em 2017, a Global Gestão em Saúde recebeu R$ 20 milhões do governo federal por remédios que deveriam ser entregues ao SUS, mas nunca foram entregues.

O dono das duas empresas é Francisco Maximiano, responsável pela intermediação entre o Palácio do Planalto e a Bharat Biotech para a aquisição da vacina indiana Covaxin.

