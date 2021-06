Veja as UBSs que abrirão para vacinação contra a Covid-19 neste final de semana, em Mossoró

O município já vacina o público geral a partir dos 46 anos, além dos grupos prioritários já anunciados, conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. A vacinação acontecerá no Ginásio do Sesi, no sábado, e em 10 unidades básicas de saúde, no sábado e domingo. Todos os pontos de vacinação estarão abertos das 8h às 16h.