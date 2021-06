Dia D da vacinação contra a influenza: saiba quem deve se vacinar neste sábado, em Mossoró; A campanha de vacinação contra a doença foi iniciada em 23 de março e é voltada para os seguintes públicos: crianças (de 6 meses até menores de 6 anos), gestantes, puérperas (45 dias pós-parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários de sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró realiza neste sábado (26), o "Dia D" de vacinação contra Influenza.

As pessoas que se encaixam no público-alvo podem receber a dose da vacina em uma das 10 unidades básicas de saúde que estarão abertas. O funcionamento dos pontos de vacinação será das 8h às 16h.

De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, os públicos-alvo da vacinação são: Crianças (de 6 meses até menores de 6 anos), gestantes, puérperas (45 dias pós-parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários de sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

As pessoas que buscarem o ponto de vacinação devem apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e documento comprobatório para os casos de comorbidades ou categorias profissionais. Por exemplo, os professores devem apresentar declaração da instituição de ensino.

Pontos de vacinação para Influenza (Sábado - 26/06):

UBS Vereador Durval Costa (Walfredo Gurgel)

UBS Raimundo Renê Dantas (Boa Vista)

UBS Dr. Joaquim Saldanha (Estrada da Raiz)

UBS Dr. Cid Salém Duarte (Abolição IV)

UBS Dr. Sueldo Câmara (Aeroporto II - Quixabeirinha)

UBS Francisco Pereira de Azevedo (Liberdade I)

UBS Agnaldo Pereira (Vingt Rosado)

UBS Dr. José Fernandes de Melo (Lagoa do Mato)

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia (Abolição II)

UBS Centro Clínico Evangélico Edgard Bulamarqui (Centro)