Tampões de ferro de bueiros estão sendo furtados na cidade de Mossoró

A reportagem do MOSSORÓ HOJE verificou que somente na Rua Prudente de Morais, no bairro Paredões, no trecho que vai do Supermercado Rebouças até a esquina da Cobal, foram furtados 12 tampões de bocas de lobo. Acredita-se que o material esteja sendo furtado para ser vendido como ferro velho.