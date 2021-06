"Esse menino tá fazendo bonito", diz morador do Sumaré sobre a gestão Allyson

Seu Luiz de Assis mora no Sumaré há mais ou menos 7 anos. O prefeito Allyson Bezerra iniciou um trabalho de restauração das ruas e anunciou que em breve vai está elaborando projeto para calçar todas as ruas do bairro e também construir uma creche. Esta região do Sumaré é um exemplo de várias outras regiões de Mossoró que cresceram de forma desordenada, sem o devido cuidado do Poder Público Municipal, mostrando a importância da atualização do Plano Diretor do Município em parceria com a Câmara Municipal

O crescimento desordenado gerou bairros inteiros sem creches, postos de saúde, saneamento, drenagem e calçamento nas ruas em Mossoró-RN, no Oeste do Rio Grande do Norte.

Em alguns casos, a iluminação e abastecimento também são precários. Trata-se de problemas estruturas de grande porte que não se resolve de uma hora para outra, mas que é possível buscar soluções temporárias, enquanto se resolve a questão em definitivo.

Uma parte do bairro Sumaré, outro do Rincão, também no Itapetinga ou a comunidade rural da Maísa, não tem calçamento, drenagem ou saneamento básico. Nos casos do Conjunto Novo e Itapetinga (Cidade Oeste), não tem creche ou posto de saúde funcionando.





No bairro Sumaré, o quadro é diferente. Existe o conjunto cidade Jardim, que é todo saneamento, iluminado, calçado, com drenagem e praças. É todo organizado. Também tem o Cidade Alta no Sumaré, que a exemplo do Cidade Jardim, tem tudo.





Entre estas duas comunidades, está um povoado com centenas de famílias morando em ruas sem calçamento, saneamento, drenagem e creche. “Aqui é sofrimento”, diz a dona de casa Antônia Luzia, lembrando que Rosalba passou várias vezes prometendo e se quer começou.

Seu Luiz de Assis Pereira, que mora nesta região há cerca de 7 anos, conta que quando chegou ao local não havia casas. As pessoas foram chegando e os políticos só iam no local pedir votos e sumiam por quatros anos e depois apareciam para pedir votos de novo.

"Esse menino tá fazendo bonito", acrescenta Seu Luiz de Assis.





Enquanto isso os moradores ficavam com o incômodo da lama no inverno e a poeira no período de seca. O MOSSORÓ HOJE conversou com vários outros moradores da comunidade e todos praticamente repetiram a fala de Seu Luiz de Assis e Antônia Luzia.

Na tarde desta sexta-feira, dia 25, o prefeito Allyson Bezerra, secretários e vereadores voltaram a comunidade para conversar com os moradores. Anunciar que a região vai ser mapeada e futuramente calçada, com drenagem em todas as ruas.





O prefeito Allyson Bezerra destaca o fato da cidade ter crescido sem um Plano Diretor atualizado que pudesse nortear o crescimento da cidade com infra-estrutura.

O vereador Tony Fernandes classificou como muito importante a visita do prefeito a comunidade. Segundo ele, é conversando com os moradores, que ele conhece bem, que se desenvolve políticas públicas capazes de realmente atender aos anseios da sociedade.

"São pessoas que estavam abandonadas. São cerca de 15 anos abandonadas. E agora o prefeito está anunciando que vai está pavimentando toda esta região, mas primeiro fazendo um levantamento para calçar, com drenagem e saneamento. E outro ponto que o prefeito está apontando é que vai buscar em Brasília meios para construir uma escola do fundamental II para o Suamaré", diz o vereador Tony Fernandes.

Para recuperar as duas do Sumaré e até de acesso a zona rural, o prefeito Allyson Bezerra disse que está usando mão de obra própria e equipamentos próprios. Segundo ele, haviam caçambas e máquinas pesadas precisando de revisão, de conserto, enfim, de trabalhos mecânicos, que foram contratados e agora estão prestando serviços a população, começando pela restauração das ruas do Sumaré após o período de chuvas.

O presidente da Câmara Lawrence Amorim reforçou a parceria do Poder Executivo com o Legislativo Mossoroense no sentido de se pensar, num futuro próximo, a atualização do Plano Diretor de Mossoró, para a cidade voltar a crescer com sustentabilidade.