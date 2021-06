Isolda se vacina contra a Covid-19, se emociona e grita "fora Bolsonaro"

Após tomar a vacina, Isolda dedicou o gesto às pessoas vítimas da Covid-19 e às famílias que perderam parentes. Ela lembrou especialmente do amigo Felipe Caetano, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) que faleceu em dezembro de 2020 em decorrência da Covid-19. Os dois trabalharam juntos na Secretaria Municipal de Cultura de Mossoró. “Felipe, onde você estiver, eu sei que você está lutando. Se a vacina tivesse chegado antes, você estaria aqui", disse Isolda.

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) se vacinou contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 25, em Mossoró. A deputada se emocionou durante a vacinação e registrou o momento nas redes sociais. Isolda tem 46 anos de idade e foi contemplada com a faixa de idade da vacina em Mossoró, que baixou nesta sexta.

Em seguida, a deputada pediu o “Fora, Bolsonaro”. Desde o início da pandemia, o presidente criticou a vacina contra a Covid-19, apostou em remédios ineficazes e fez campanha contra o uso de máscaras e o isolamento social. Bolsonaro recusou, em agosto de 2020, a compra de milhões de doses da vacina Pfizer e da Coronavac, do Butantã, de acordo com os documentos revelados na CPI da Covid-19. Segundo o diretor-presidente do Butantan, Dimas Covas, o Brasil poderia ter começado a vacinação contra o coronavírus no fim de novembro, dois meses antes do que aconteceu.

Ainda no vídeo em que postou nas redes sociais, Isolda afirmou que vai seguir lutando na Assembleia Legislativa junto à governadora Fátima Bezerra para a aquisição de mais vacinas. “Vamos seguir lutando para ter mais vacina porque a vacina salva vidas. Hoje é um dia de muita esperança, um dia que a gente sonha para sobreviver a esse presente. Vamos seguir em frente”, declarou Isolda.