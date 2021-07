PMM recebe inscrições na seleção para a educação até hoje, 30; veja quem pode participar

O período de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Educação (SME) termina nesta quarta-feira (30).

São ofertadas 279 vagas para contratação de professores e supervisores escolares. Ainda haverá formação de cadastro reserva para o triplo do total de vagas dos dois cargos.

A Prefeitura de Mossoró publicou o edital nº 001/2021 no Jornal Oficial de Mossoró (JOM). A seleção tem por objetivo a contratação temporária de profissionais para suprir a demanda emergencial da rede municipal de ensino.

Para se inscrever, o candidato deverá possuir habilitação em licenciatura plena em Pedagogia para os cargos de professor Nível II (Educação Infantil, Anos Iniciais) e supervisor escolar Nível II, e licenciatura plena em área específica para o cargo de professor Nível II dos componentes curriculares da base comum. A licenciatura deverá ser comprovada mediante diploma de conclusão expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo site da Prefeitura de Mossoró, até 23h59 do dia 30 de junho de 2021.

A taxa de inscrição é de R$ 60 e o pagamento deverá ser feito em depósito identificado com nome do candidato ou transferência de conta de titularidade do próprio candidato para conta corrente nº 57.180-6 Agência 4687-6, Operação 001, Banco do Brasil. Cada candidato só pode concorrer a um cargo.

É necessário preencher integralmente a ficha de inscrição digital disponível no site do processo seletivo (https://concursos.prefeiturademossoro.com.br/concursos/pss-educacao-2021/inscricao).

O candidato que desejar ser isento da taxa de inscrição deverá preencher a solicitação em campo específico. O candidato deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição observando o horário de entrega dos documentos digitalizados por meio do link disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação. Confira a lista dos documentos listados no edital para efetuar a inscrição (a partir página nº 6 do JOM).

Veja o edital AQUI.

“O processo seletivo é necessário para que nós possamos cobrir vagas que estão provisoriamente em aberto, vagas de professores e supervisores escolares. É fundamental que o candidato não deixe para realizar sua inscrição no último dia para evitar uma sobrecarga no sistema. É muito importante que o candidato leia com muito cuidado todo o edital, especialmente o item que fala sobre a inscrição para quando ele comece a realizar o preenchimento de inscrição disponível no próprio ambiente do processo seletivo, ele esteja com toda a documentação e não deixe de anexar nenhuma delas”, ressaltou a secretária de Educação Hubeônia Alencar.



As dúvidas sobre inscrições e o processo seletivo podem ser esclarecidas na opção Fale Conosco no site do processo seletivo.

O PSS tem por finalidade a seleção de profissionais de nível superior, professores de Educação Infantil ao 5º ano (pedagogos), professores de componentes curriculares (6º ao 9º ano) e supervisores escolares elencados no anexo do edital, para a contratação temporária por prazo determinado e a formação de cadastro reserva para suprir as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino da SME.

O edital do PSS oferta vagas de contratação para professores das seguintes áreas: Arte (1), Ciências (8), Geografia (11), História (9), Língua Inglesa (2), Língua Portuguesa (12), Matemática (8), Educação Física (13), Ensino Religioso (1), Educação Infantil e Anos Iniciais (196), além do cargo de supervisor escolar (18).

Cinco por cento das vagas são destinadas às pessoas com deficiência. Todos os cargos exigem cumprimento de 30 horas semanais, sendo 25 horas de efetiva regência em sala de aula e cinco horas para planejamento escolar.

A remuneração é de R$ 2.995,51 para professor e supervisor escolar. Para os dois cargos previstos no edital haverá cadastro reserva.

A seleção dos candidatos do processo seletivo consiste na Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional realizado em etapa única.

A convocação dos candidatos classificados dentro do número de vagas ocorrerá, em qualquer tempo, conforme necessidade da SME, no decorrer do prazo de validade do PSS, que é de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por mais um ano.

O contrato de trabalho será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. A lotação dos profissionais contratados será feita conforme o interesse e necessidade da Prefeitura de Mossoró por meio da SME.