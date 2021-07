AAPCMR retoma atendimentos odontológicos para pacientes em tratamento de câncer

Durante o tratamento oncológico, é bastante importante uma equipe multidisciplinar, já que existem diversos efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia que precisam ser prevenidos e tratados antes, durante e após os procedimentos.

Por isso, a Associação de Apoio aos Pacientes de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), conta com uma série de profissionais da saúde, como por exemplo, o atendimento odontológico.

Devido a pandemia do coronavírus, o serviço ficou paralisado durante um período, mas será retomado no mês de julho. A Dra. Anadiêr Pimentel, dentista e voluntária, explica como é feito todo o processo.

"No tratamento odontológico, os pacientes têm toda uma particularidade, devendo ser tudo de maneira individualizada. De forma geral, devemos priorizar a prevenção, orientação e treinamento da higiene bucal, já que isso vai combater possíveis lesões bucais. Devemos remover toda fonte de trauma para mucosa bucal, como por exemplo aparelhos ortodônticos, dentes ou restaurações e fraturas, e assim vamos evitar futuras infecções", declarou.

A concretização do atendimento odontológico realizado na AAPCMR, aos pacientes oncológicos e hematológicos é fruto do Projeto “Acolhimento e Humanização: A atuação de uma equipe multiprofissional no apoio ao tratamento de crianças e adolescentes com doenças onco-hematológica”, em parceria com o Instituto Ronald Mc Donald.

"O ideal é que o paciente, assim que diagnosticado com câncer, procure um cirurgião dentista para fazer um exame odontológico completo, já que tanto a quimioterapia, quanto a radioterapia, causam vários efeitos colaterais. Quando esses problemas são tratados de forma errada, desencadeiam dificuldades emocionais e nutricionais, alterando a qualidade de vida do paciente. O tratamento odontológico deve existir", alertou a dentista.

Yáscara Paula, Supervisora de Operação da AAPCMR, lembra que esse tipo de atendimento é importante para as crianças e adolescentes com doenças onco-hematológicas, uma vez que, o trabalho do dentista é de fundamental importância para o tratamento contra o câncer.

“Inclusive, a atuação desse profissional ajuda a prevenir alterações em cavidade oral muito frequentes em pacientes submetidos ao tratamento de quimioterapia e radioterapia. Estamos sempre buscando proporcionar o melhor tratamento para eles”.

"Por isso é importante as pessoas continuarem doando para que os pacientes tenham continuidade em seu tratamento", finalizou Yáscara, lembrando da importância da doação para a casa se manter ativa na luta contra o câncer.

As doações podem ser feitas através do mensageiro, transferência bancária (AG 4687-6/CONTA 14230-1), cartão de crédito, ou através do pix 036654980000108.