Professores de História podem consultar material gratuito da Unicamp

Cerca de 300 planos de aula sobre História, para alunos do ensino fundamental e médio, estão sendo disponibilizados gratuitamente pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp . O conteúdo foi divide-se em seis temas preparados por professores que participaram de diferentes edições da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB).

Os planos disponíveis indicam como abordar os assuntos dentro da sala de aula. Os professores podem consultar formas de avaliação, além terem indicação de bibliografia e conteúdos diversos (vídeos, reportagens, músicas etc).

Os conteúdos são resultados das atividades finais realizadas nos Cursos de Formação Continuada para Professores, oferecidos paralelamente às provas da Olimpíada desde 2013. Nesses cursos, os professores participantes trabalham um tema escolhido a partir de demandas curriculares e constroem os materiais que podem ser usados como apoio por outros docentes em suas aulas.

A universidade liberou um link específico para acessar os planos que são divididos em seis temas: “História da África”, “História dos Índios” e “Ditadura Civil-Militar”, “Imagens da sala de aula”, “Narrativas da América: discursos e dinâmicas locais” e “A Canção Popular Brasileira no ensino de História”.

A Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), organizada pela Unicamp, ocorre anualmente com professores e alunos do ensino fundamental (8º e 9º anos) e do médio de escolas públicas e particulares de todo país. Em 2021, as provas ocorreram de forma on-line entre os dias 3 de maio e 12 de junho. A lista final com os vencedores da edição ainda não foi divulgada.