Estudantes já podem se inscrever no Enem 2021; provas serão em novembro

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) teve início nesta quarta-feira (30), às 08h, e fica aberto até às 23h59 do dia 14 de julho.

A inscrição deve ser feita na Página do Participante, no site ou por meio do aplicativo oficial do Enem, disponível nas lojas de aplicativos dos smartphones.

Inscreva-se AQUI.

Todos os participantes precisam anexar uma foto no sistema para concluir a inscrição. O objetivo é facilitar a identificação e aumentar a segurança durante todas as etapas do exame.

A foto deve ser atual, individual, colorida e precisa mostrar bem o rosto do participante, com foco, em fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares).

O formato do arquivo pode ser JPG, JPEG ou PNG, com tamanho máximo de 2 megabytes (MB). Imagens em formato PDF não serão aceitas pelo sistema.

A estrutura do exame permanece com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

O Enem está marcado para 21 e 28 de novembro.