Secretaria de segurança instala 32 novas câmera de segurança em bairros de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade e Trânsito está ampliando o sistema de videomonitoramento do município. Novas 32 câmeras estão sendo instaladas nos bairros Sumaré, Cidade Alta, Bosque dos Passáros e Cidade Verde.

A ampliação do sistema está sendo realizada a custo zero. De autoria do vereador Tony Fernandes (Solidariedade), a lei municipal 3.879, viabiliza a parceria do setor público e privado para expansão da rede de videomonitoramento do município.

O objetivo é fortalecer a segurança da cidade com o uso da tecnologia. O sistema vai otimizar o tempo de atendimento, ajudar na prevenção de crimes e diminuir os índices de violência.

Os 32 equipamentos foram doados pela empresa Casa Nova Construções. A Secretaria de Segurança realizou estudo de viabilidade e já iniciou as instalações das câmeras.

Os dispositivos possuem tecnologia avançada, capturando imagens em alta resolução e com boa nitidez mesmo em ambientes com pouca iluminação.

“O projeto de lei foi sancionado e agora quem ganha é a população. Nossos colegas da câmara entenderam que é muito importante investir em segurança pública. O videomonitoramento vai ajudar no policiamento e contribuir com a resposta no atendimento”, explicou Tony Fernandes, propositor da lei municipal.

As imagens geradas pelos equipamentos são enviadas para o Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública, instalado na sede da Guarda Civil Municipal. No parque tecnológico, o monitoramento acontece 24h por dia.

O secretário de Segurança, Cledinilson Morais, destaca que a ampliação acontece sem custo adicional ao poder público.

“Uma parceria muito importante, estamos aumentando a segurança da cidade a custo zero. Com as doações, vamos ampliar nosso sistema de videomonitoramento contemplando diversas áreas. O tempo de atendimento é otimizado com a integralização do sistema. Fazemos o monitoramento de vários pontos da cidade, quando temos alguma anormalidade, rapidamente uma viatura chega ao local e já conseguimos resolver, ”, disse.

“Inicialmente os equipamentos serão postos nos bairros Sumaré, Cidade Alta, Bosque dos Passáros e Cidade Verde. Estamos buscando parceiros para fortalecer ainda mais a segurança da nossa cidade. O município está trabalhando para que o cidadão possa sentar em sua calçada, sem ter medo de ser assaltado. Aumentamos o efetivo da Guarda Municipal, colocamos mais viaturas nas ruas e agora estamos realizando a ampliação da nossa rede de monitoramento”, enfatizou Cledinilson Morais.