Allyson acompanha pavimentação de ruas; serviço traz acessibilidade aos moradores

Solicitação antiga dos moradores, a rua Vera Maria de Melo Freitas, no Santo Antônio, está recebendo pavimentação que irá acabar com a lama e a poeira que tanto tiravam o sossego de quem vive no local.

Localizada na zona norte da cidade, esta é uma das dezenas de vias que estão sendo pavimentadas pela Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) da Prefeitura de Mossoró.

O trabalho contempla quatro ruas totalizando 8.500 metros quadrados de calçamento. Um investimento de 650 mil reais para oferecer acessibilidade para os moradores que enfrentavam dificuldades para caminhar no barro e condutores de veículos que passarão a ter melhores condições para o trânsito.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, engenheiros da SEIMURB e o titular da pasta, Rodrigo Lima, estiveram na manhã desta quarta-feira (30) acompanhando de perto a execução dos serviços.

“Essa rua está recebendo uma obra de infraestrutura importantíssima que é o pavimento chegando à população. Trata-se de um benefício direto para a população sair da lama e poeira, com melhores condições de locomoção, acesso à residência e consequentemente mais segurança. A pavimentação contribui diretamente para a melhoria da segurança”, destacou Allyson.

“A Prefeitura está chegando ao Santo Antônio com as obras de pavimentação. Nesta rua são 335 metros de extensão, num total de quatro ruas que estão sendo calçadas. Estamos investindo para melhorar o trafego de veículos, drenagem e ainda troca de lâmpadas convencionais por tecnologia de led”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura Rodrigo Lima.

No Santo Antônio, os moradores da rua contemplada com o calçamento elencam desafios vivenciados e pontuam melhorias que as obras irão proporcionar.

“Esse trabalho está ótimo, muito bom mesmo, estamos vendo as melhorias chegando a nossa cidade. Essa obra vai melhorar o trânsito, pois antes eram muitos os buracos, mas graças a Deus o problema está sendo resolvido”, disse Silvana Santos, autônoma.

Além de melhorias em acessibilidade, trânsito, segurança, saúde, a pavimentação da rua possibilita valorização dos imóveis.

“Quando o município chega com serviços de pavimentação, iluminação e limpeza urbana, os imóveis são valorizados. É a aplicação dos tributos pagos pela população, em especial o IPTU, através dessas obras a população vê o retorno em serviços daquilo que ela paga em tributos”, frisou o prefeito Allyson Bezerra.