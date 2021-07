Após 6 anos em sinal fechado, TV Câmara Mossoró deverá obter sinal aberto em 3 meses

A previsão foi dada em reunião remota, nesta terça-feira (29), com o presidente da Câmara, Lawrence Amorim; o diretor de Outorga e Pós-Outorga, William Ivo Zambelli, e técnicos do Legislativo. A pauta foi pleiteada pelo presidente da CMM junto ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, no último dia 16.