'Superpedido' de impeachment de Bolsonaro é protocolado na Câmara

Um grupo composto por parlamentares, lideranças sociais e partidos políticos, protocolaram nesta quarta-feira (30), um superpedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), reunindo argumentos de outros de 122 pedidos já apresentados ao Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aliado de Bolsonaro.

De acordo com o Senador Jean Paul Prates (PR-RN), o pedido cita uma série de supostos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República.

“Nos últimos meses, o presidente Bolsonaro cometeu uma série de crimes de responsabilidade. Já temos uma lista enorme de crimes e o impeachment do presidente da República se tornou inevitável. Precisamos colocar um fim neste governo, que tem destruído a vida de milhares de brasileiros e, a cada dia que passa, tem sujado a imagem do país com suspeitas de corrupção na compra de vacinas” destaca Jean Paul.

O texto do superpedido de impeachment, cita mais de 20 crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro durante seu mandato, e é assinado por 46 parlamentares, entidades e partidos.

“O superpedido de impeachment é um sinal claro da deterioração deste governo. Bolsonaro nunca teve condições de governar, mas agora isso se tornou ainda mais claro para amplos setores da sociedade que se unem em todo desse pedido à Câmara dos Deputados. O presidente, Arthur Lira, é o único que pode dar uma resposta ao povo brasileiro e deixar que o processo siga o seu curso em que deputados e senadores terão a oportunidade de se pronunciar” afirma o senador.

Depois de protocolado, o pedido de impeachment será analisado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que pode arquivar o processo ou encaminhar o pedido.