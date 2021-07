Diretores do Sindiserpum dialogam com Allyson Bezerra pela quinta vez este ano

Representante dos servidores demonstraram interesse em rediscutir o Plano de Cargo Carreira e Salários e apresentaram uma série de questões pontuais, pedindo solução ao prefeito Allyson Bezerra, que, aproveitou a conversa (transmitida ao vivo pelo MH), para apresentar o que já fez até agora e o que planeja com sua equipe de agora em diante, diante das condições encontradas na Prefeitura de Mossoró no início de sua gestão.

A Prefeitura de Mossoró recebeu pela quinta vez este ano o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), no Palácio da Resistência, nesta quarta-feira (30), buscando discutir o Plano de Cargo Carreira e Salários, assim como soluções para problemas pontuais observado pelo sindicato nas unidades de saúde de Mossoró-RN.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra se reuniu com os representantes da executiva do Sindiserpum para dialogar sobre pautas e demandas antigas deixadas por gestões anteriores do município.

O prefeito recebeu do Sindiserpum a pauta com reivindicações (entre as pautas, o Sindiserpum convidou o prefeito Allyson Bezerra para retomar os debates em torno do Plano de Cargo Carreira e Salários. Discutiu também sobre reclamações pontuais de servidores públicos, que na mesma ocasião o gestão já designou a autoridade responsável para apurar os fatos e buscar soluções) e o prefeito apresentou as ações realizadas pela Prefeitura de Mossoró para avançar na gestão pública, melhorando a qualidade dos serviços, o atendimento e na garantia do cumprimento dos direitos dos servidores do município.

O diálogo entre a prefeitura e o sindicato foi aberto logo após a nova gestão assumir.



“Tem mais de seis anos que o servidor municipal não tinha o tratamento que está tendo agora por parte da Prefeitura. Salário-base em dia dentro do mês, adicionais dentro do mês, gratificações dentro do mês, plantões dentro do mês, salubridade dentro do mês e tudo pago. A quanto tempo isso não ocorria? Décimo terceiro dos aniversariantes sendo pago dentro do mês de aniversário. Gestão passada atrasou salário, nós estamos pagando. Esse um compromisso que estamos tendo com os servidores e é importante deixar claro porque recebemos uma demanda de dívidas em torno de R$ 12 milhões da gestão passada, caiu aqui no nosso colo. Caiu também um déficit previdenciário de R$ 231 milhões. Caiu aqui o 13º atrasado, caiu também a situação do servidor não ter o salário dentro do mês sendo pago de forma completa. Aqui, graças a Deus, os servidores estão dentro do mês com salários pagos, adicionais, 13º salário e tudo de forma completa sendo paga”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.



Uma das medidas adotadas pela nova gestão da Prefeitura de Mossoró é pagar dívidas do município com o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (PREVI-Mossoró). As dívidas foram deixadas pelas quatro últimas gestões da prefeitura.



“De março a dezembro do ano passado não foi repassado nenhum centavo do patronal para previdência, ou seja, o município não pagou a previdência. Está lá descontado, mas infelizmente não foi repassado. Esse ano, de janeiro para cá, nós estamos pagando religiosamente e repassando para previdência. Se for agora na PREVI pedir um requerimento ou ofício vai ver lá, o presidente da PREVI vai atestar, o Conselho da PREVI vai atestar, o Tribunal de Contas vai atestar que a nossa gestão está pagando religiosamente em dia tudo que deve a previdência. Além de pagar o que dessa gestão, nós estamos pagando refentes a nove parcelamentos de todas as últimas gestões municipais desde quando a PREVI foi criada, ou seja, são quatro gestores que passaram anteriormente e todos os quatro gestores atrasaram a previdência”, afirmou o prefeito.



Participaram da reunião Eliete Vieira da Silva, presidente SindiSerpum, Maria Marleide da Cunha Matias, diretora de Formação Política Sindical SindiSerpum; Izabele dos Santos Aires Martins, vice-presidente SindiSerpum; Jerônimo Emiliano Marcolino Apolinário, secretário Geral SindiSerpum, Luiz Fernandes da Costa Filho, diretor Executivo SindiSerpum; Vencerlina Celina Gondim de Aquino, diretora Financeira SindiSerpum; João Eider, secretário Administração; Humberto Fernandes, consultor Geral; subsecretário da Saúde Marcos Medeiros;Thiago Marques, assessor Especial.



A Prefeitura de Mossoró manterá diálogo com sindicatos para discutir soluções para problemas históricos do município. Novas reuniões serão feitas para debater as pautas e fazer encaminhamentos para solucionar problemas antigos.

Ao final da reunião, a vereadora Marleide Cunha, que era presidente do Sindiserpum durante a gestão Rosalba Ciarlini, enalteceu o fato do Poder Executivo Municipal, que atualmente tem a frente Allyson Bezerra, está conversando com os representantes dos servidores, buscando solucionar os problemas existentes e consequentemente benefícios a população de Mossoró.





A presidente do Sindiserpum Eliete Vieira, parou na metade da reunião, para dizer que se sentia incomodada com o fato de o MH está transmitindo a reunião ao vivo, fato este recebido com estranheza por parte do MH, pois a reunião era entre autoridades pagas com recursos públicos, tratando sobre servidores públicos e aplicação de recursos públicos e num prédio público, portanto de interesse público. Sendo assim, é dever do jornalista transmitir os fatos em seus detalhes.