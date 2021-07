Allyson rebate críticas de Beto Rosado: “Muitas licitações com indícios de fraude”. O deputado Beto Rosado criticou o prefeito Allyson Bezerra com relação a aplicação de verbas de emendas destinadas pelo deputado e que tiveram as licitações suspensas pela prefeitura. Em entrevista à Jornalista Carol Ribeiro, da TCM, o prefeito explicou que a suspensão aconteceu devido a indícios de fraude em algumas licitações e outras incompletas, faltando edital, por exemplo.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, em entrevista à jornalista Carol Ribeiro, do programa Cenário Político, da TCM, rebateu críticas feitas pelo deputado Beto Rosado.

O deputado questionou o prefeito sobre o cancelamento de licitações para calçamento de ruas, com verbas de emendas destinadas por ele, bem como o uso do empréstimo do Finisa.

Allyson explicou que o cancelamento se deu devido a indícios de fraudes nas licitações, que vinham da gestão anterior. Segundo ele, outras ainda estavam incompletas, faltando edital, por exemplo, que é um elemento básico para que uma licitação possa ocorrer.

“Licitação sem edital, é um elemento básico. Quem tá almejando tem que conhecer todas as normas. Então o nosso controlador geral do município, juntamente com a procuradoria do município nos colocou que algumas [licitações] teriam que ser colocadas novamente, de forma pública, como estão hoje ocorrendo”, explica.

Afirmou que todos esses indícios estão documentados nas secretarias de administração e de infraestrutura e que todos os casos serão levados ao conhecimento do Ministério Público do Rio Grande do Norte.

“Eu aconselho aqui ao deputado, pode ir buscar na secretaria de administração todos esses processos, na secretaria de infraestrutura e ele vai constatar. O certo é que nós vamos mandar tudo isso para o Ministério Público, porque [havia] muitas licitações com desvio de finalidade, que tiveram que passar por adequações”, disse.

Allyson ainda explicou que obras como a reforma do Teatro Municipal Dx-huit Rosado não tinha, sequer, orçamento. Já a obra da Arena Cultural, não tinha projetos complementares.

“Como você tem condições de fazer uma licitação sem você não tem os projetos? E são diversas as obras que foram colocadas, na minha visão, de forma eleitoreira e criminosa para a população de Mossoró, que iam sair em dois ou três meses, mas nem sequer tinha os projeto. Agora estamos correndo contra o tempo para fazer o projeto, fazer os processos, para abrir as licitações, para iniciar posteriormente as obras. A gente tá fazendo isso com muita transparência e muita resposabilidade”, explicou o prefeito.

EMPRÉSTIMO DO FINISA e PRÓ-TRANSPORTE

Allyson afirmou, ainda que somente neste mês de junho, o município pagou em torno de R$ 1 milhão referente ao Finisa e ao Pró-transporte.

“São dois empréstimos feitos pelo município. Ou seja, o município se endividou para fazer alguns investimentos e nós já começamos a pagar. Então R$ 1 milhão de reais esse mês já foi pra pagar parte ali o que se refere ao Finisa e ao Pró-transporte na Caixa Econômica. E a gente tá correndo muito”, disse.