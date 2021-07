Juiz Federal diz que não pode haver descontinuidade no trabalho do HMAC. Durante a inspeção ao trabalho de restauração e ampliação do Hospital Maternidade Almeida Castro, nesta quinta-feira (1º), o Juiz Orlan Donato, da 8ª Vara Federal, conversou com a equipe médica e recebeu documentos que mostram a qualidade do trabalho que vem sendo realizado pela junta interventora da Apamim.

FOTO: CEZAR ALVES