11 localidade de Mossoró estão com redução de abastecimento por problemas em poços

A Caern informou que paralisou o abastecimento pelo Poço-28 nesta quinta-feira (1º), devido a um problema mecânico apresentado no conjunto motobomba do sistema.

A ocorrência foi identificada na tarde desta quarta-feira (30) e a previsão é que o serviço seja concluído até o próximo sábado (03).

Também nesta quarta-feira (30) foram identificados problemas mecânicos no conjunto motobomba do poço 30 de Mossoró, que havia voltado a funcionar após um curto circuito ocorrido nos cabos do equipamento, de forma que também está paralisado. Uma equipe da Caern está trabalhando desmontando o equipamento para o conserto,

Para amenizar o problema com falta de água, a Caern está abastecendo de maneira emergencial as áreas afetadas com água da adutora Jerônimo Rosado, que são: bairro Bela Vista, Condomínios Alpha Ville, Sun Ville e loteamentos Campos do Conde, Bela Vista.

Após a retomada do abastecimento o sábado, a previsão é de que todas as áreas estejam com abastecimento normalizado pelo P-28 em até 48 horas, ou seja, segunda-feira (05).

Já a paralização do P-30 afetou o abastecimento para as seguintes áreas: Itapetinga (Sítio estreito), Aeroporto 2 (Quixabeirinha), Belo Horizonte, Alto da Conceição, Lagoa do Mato, Alto do Xerém.

Porém, a Caern está complementando o abastecimento de forma emergencial com água da adutora Jerônimo Rosado.

A previsão de conclusão do conserto é nesta sexta-feira (02), sendo necessárias 48 horas após religado o sistema, para completa pressurização da rede para distribuição de todas as localidades afetadas.