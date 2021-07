Mossoró amplia vacinação contra a Covid para o público geral com 41 anos ou mais

A ampliação se deu com a chegada de novas doses de imunizantes, na noite desta quinta-feira (1º). Nesta sexta (2) também é iniciada a imunização dos trabalhadores industriais e do transporte coletivo, das lactantes com filhos de até 12 meses e que tenham 18 anos ou mais, além de profissionais do Serviço Único de Assistência Social (SUAS) de 40 anos ou mais.