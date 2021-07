Vacina Solidária pede doações de frascos e leite materno para o Banco de Leite de Mossoró

A campanha Vacina Solidária desenvolvida pela Prefeitura de Mossoró, buscará doações de leite materno e frascos vazios para serem doados ao Banco de Leite Materno de Mossoró, que historicamente sofre com a falta desse tipo de recipiente.

As mães interessadas em doar leite materno, devem comunicar a intenção aos vacinadores que irão encaminhar o contato para o Banco de Leite. Este, comunicará ao Corpo de Bombeiros que irá com uma equipe à residência da doadora para recolher a doação. Já os frascos podem ser entregues nos pontos de vacinação, tanto nas UBS’s quanto no Ginásio do SESI.

"Essa parceria é muito importante e inédita porque nunca recebemos este tipo de apoio. Esperamos que as mães que podem doar leite materno façam a doação porque o leite alimenta crianças que necessitam na Maternidade Almeida Castro. Também torcemos para receber doações de frascos para o acondicionamento do leite", disse Edilene Torquato, assistente social do Banco de Leite de Mossoró.

A secretária de Saúde do município, Morgana Dantas, enaltece a parceria e conclama a população a colaborar:

"Pedimos às pessoas que elas doem os frascos que precisam ser de vidro e ter tampas rosqueadas. Também esperamos pelas doações de leite materno pelas lactantes para ajudar outros bebês. A campanha Vacina Solidária já conseguiu bater suas metas de arrecadação de alimentos para pessoas em situação de alta vulnerabilidade social e esperamos que agora a campanha alcance êxito em ajudar o Banco de Leite Materno", disse Morgana.

O Banco de Leite Humano de Mossoró alimenta diariamente uma média de 20 recém-nascidos. Mas são apenas cerca de 23 litros de leite materno por mês que chegam ao banco.