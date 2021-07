“Se Deus quiser, no ano que vem, a gente realiza o sonho da população de Mossoró”

Cumprindo agenda da cidade de Mossoró, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, visitou as obras do Hospital da Mulher.

Lembra que ao assumir o estado, em 2019, encontrou a obra totalmente parada e ameaçada de não ser concluída. Problemas graves como a falta de um sistema de drenagem, falta de um sistema de tratamento e coleta de dejetos, climatização e muito outro, decorrentes de erro que foram cometidos pela gestão anterior.

Retomadas em abril, as obras seguem em ritmo avançado. Paralelamente, o governo segue tratando da aquisição de equipamentos, bem como do modelo de gestão que será implantado na unidade.

“Já estamos reunidos, a Sesap, com a nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com a Ufersa, com os demais parceiros, porque lembrem-se que o Hospital da Mulher tem um recorte muito especial, isso aqui vai ser campo de estágio, então o que eu quero dizer é que nós estamos trabalhando simultaneamente, nas instalações físicas, ao mesmo tempo na aquisição de equipamentos, ao mesmo tempo o modelo de gestão para que, se Deus quiser, o ano que vem, 2022, a gente realize o sonho da população de Mossoró”, disse Fátima