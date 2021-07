"O governo federal não mandou uma pataca nem para o estado e nem para o município"

Ainda durante sua visita à obras do Hospital da Mulher, realizada na manhã desta sexta-feira (2), em Mossoró, a governadora Fátima Bezerra enfatizou que estados e municípios vêm custeando sozinhos os leitos para atendimento às vítimas da Covid-19.

Segundo ela, ao contrário de 2020, "o governo federal não mandou uma pataca se quer este ano, nem para o estado e nem para as prefeituras".

Explica que tem sido um desafio para o estado bancar as despesas com os mais de 850 leitos. Citou, inclusive, o Hospital São Luiz, em Mossoró, cujos leitos são custeados com 70% de verbas estaduais e 30% municipais, ou seja, sem ajuda do governo federal.

Lembrou que ao contrário do que aconteceu em outros estados, que abriram hospitais de campanha que estão sendo desmontados, o governo do RN investiu em fortalecer a redes SUS, com leitos que permaneceram como legado para a população potiguar.