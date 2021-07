Apenas 36% do público-alvo se vacinou contra a gripe em Mossoró; município terá novo Dia D amanhã (3). O novo Dia D, que acontece amanhã, visa aumentar o número de pessoas imunizadas contra as três formas bastante agressivas de gripe: H1N1, H3N2 e Influenza tipo B. Para isso, 10 UBS’s estarão funcionando para atendimento à população.

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) tem registrado baixa adesão no município de Mossoró.

De acordo com dados da secretaria de saúde do município, até a tarde desta sexta-feira (2), apenas 40.706 pessoas foram vacinadas, ou seja, 36% do público-alvo. Segundo a plataforma RN Mais Vacina, no município há ao todo, 110.820 pessoas convocadas para a vacinação.

No momento, a campanha segue em sua 3º etapa, até o dia 9 de julho, mas todas as pessoas dos públicos-alvos das fases anteriores, que ainda não buscaram a imunização, também devem procurar uma Unidade Básica de Saúde e receber a vacina.

Visando tentar imunizar o maior número de pessoas, Mossoró terá um novo Dia D neste sábado (03). O coordenador de Imunizações do município, Etevaldo Lima, lembra da importância de se vacinar contra a doença.

"A vacina contra a Influenza possui grande importância porque protege a população contra três formas bastante agressivas de gripe, H1N1, H3N2 e Influenza tipo B. As pessoas que fazem parte dos grupos elencados pelo Ministério da Saúde precisam tomar a vacina, no entanto, a procura pelas doses ainda é baixa", disse.

No Dia D, que ocorrerá em todo o Rio Grande do Norte, 10 Unidades Básicas de Saúde estarão funcionando em Mossoró para atender a população. Serão as mesmas UBS's que estarão abertas para a campanha Mossoró Vacina, contra a Covid-19.

"No sábado, além da vacinação com uso de doses contra a Covid-19, estaremos atendendo também as pessoas que se encaixam nos critérios da vacinação contra a Influenza. Será apenas sábado em 10 UBS's”, explica Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

PÚBLICO ALVO

Crianças de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, puérperas (45 dias pós-parto), povos indígenas, trabalhadores de saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores, pessoas com comorbidades ou com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários de sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescência e jovens que cumprem medidas socioeducativas.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (CÓPIAS E ORIGINAIS)

- Documento oficial com foto;

- Comprovante de residência;

- Documento comprobatório para os casos de comorbidades ou categorias de profissionais.

UNIDADES DE SAÚDE ABERTAS NO FIM DE SEMANA:

UBS Vereador Laíre Rosado (Alto do Sumaré)

UBS Maria Soares (vizinho à UPA São Manoel)

UBS Epitácio Carvalho (Pintos)

UBS Chico Costa (Santo Antônio)

UBS Francisco Nazareno (Forno Velho)

UBS Lucas Benjamim (Abolição III)

UBS José Leão (Alto da Conceição)

UBS Ildone Cavalcante (Barrocas)

UBS Moisés Costa (Redenção)

UBS Marcos Raimundo (Belo Horizonte)